Haarbruch: Wenn die Haare einfach nicht länger werden

Bei den einen fällt die Mähne über den gesamten Rücken, bei den anderen wächst das Haar kaum über die Schulter. Das liegt vor allem am Haarbruch, nicht zu verwechseln mit Spliss. Bei Letzterem spalten sich die Haarspitzen. Haarbruch hingegen kann an jeder Stelle des Haares auftreten und ist von außen nicht unbedingt erkennbar. Die Ursachen für das lästige Problem sind vielfältig. Wer längere und gesunde Haare haben möchte, sollte so manches unbedingt befolgen.