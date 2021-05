Jedes Jahr sterben weltweit 300.000 Frauen an Komplikationen während der Schwangerschaft oder Geburt, der Großteil davon in Entwicklungsländern. Durch die Corona-Pandemie droht diese schon sehr hohe Zahl "dramatisch" zu steigen, warnte die Hilfsorganisation Care Österreich. Hinweise gibt es bereits: Daten aus Ländern wie Bangladesch, Nigeria und Südafrika würden bei der Sterblichkeit von Müttern und Neugeborenen bereits einen Anstieg von bis zu 30 Prozent aufweisen.

"In ärmeren Ländern sind Kliniken stark überlastet und können nur noch Personen mit Covid-19-Symptomen behandeln", erzählte Care-Geschäftsführerin Andrea Barschdorf-Hager am Mittwoch in einer Aussendung. "Vielerorts weisen Krankenhäuser gebärende Frauen ab, weil das medizinische Personal keine Schutzkleidung hat und fürchtet, sich mit Covid-19 anzustecken. In Simbabwe etwa können nur noch die Hälfte aller Schwangeren vorgeburtliche Untersuchungen wahrnehmen. Die Zahl der Frauen, die in einer Klinik ihr Kind zur Welt bringen, hat sich dort um zwei Drittel reduziert." Besonders hoch ist die Müttersterblichkeitsrate in der Sahelzone.