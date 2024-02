Wechselbeschwerden: Warum man die Menopause nicht ignorieren sollte

Dieser Tatsache tragen neue Leitlinien für Arbeitgeber in Großbritannien nun Rechnung: Demnach müssen künftig angemessene Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen in der Menopause geschaffen werden – und etwa die Raumtemperatur angepasst oder ein etwaiger Uniformzwang erlassen werden.

Untersuchungen hätten gezeigt, dass eine von zehn Frauen in den Wechseljahren ihren Job aufgrund von Symptomen wie Angstzuständen, Stimmungsschwankungen oder Hitzewallungen verlassen muss, wird die Maßnahme begründet. Zwei Drittel der berufstätigen Frauen zwischen 40 und 60 Jahren, die von Symptomen betroffen sind, geben zudem an, dass sich diese überwiegend negativ auf ihr Arbeitsleben auswirken.

"Die Wechseljahre einfach zu ignorieren, richtet nur – individuellen wie auch volkswirtschaftlichen – Schaden an", betont Pelikan. Statt laufend qualifizierte, erfahrene Mitarbeiterinnen zu verlieren, "sollten neue Lösungen zum Wohle aller gesucht werden".

In sozialen Medien wird das britische Vorgehen nicht nur wohlwollend kommentiert. Früher seien Menopause-bedingte Probleme am Arbeitsplatz auch kein Thema gewesen, so der Tenor. "Stimmt", sagt Pelikan, fügt aber hinzu: "Noch vor 150 Jahren wurden nicht viele Frauen alt genug, um die Wechseljahre zu erleben. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag unter 50 Jahren. Die gestiegene Lebenserwartung bringt mit sich, dass in Europa heute etwa die Hälfte aller Frauen in der Perimenopause oder Postmenopause sind. Das zu ignorieren wäre kurzsichtig – und entspricht auch nicht dem Stand der modernen Medizin."