Wasserbus in Venedig wird zu Impfzentrum

Ein Vaporetto, der typische Wasserbus in Venedig, ist in eine Impfzentrum umgewandelt worden. An Bord werden die älteren Bewohner einiger Inseln der Lagune geimpft. Der Wasserbus wurde von der lokalen Gesundheitsbehörde im Auftrag der Gemeinde Venedig umfunktioniert, berichteten Medien.