Warum Frauen häufiger Augenprobleme haben als Männer

Die Augengesundheit von Männern und Frauen ist nicht gleich. Daten aus der IRIS Registry, der weltgrößten Datenbank für Augenheilkunde, zeigen, dass Frauen beispielsweise weltweit zwei- bis viermal häufiger vom Engwinkelglaukom, einer Form des Grünen Stars, betroffen sind. "Das liegt zum Teil an anatomischen Unterschieden, da Frauen oft kleinere Augen und engere Vorderkammerwinkel haben", wird Maya Müller, Ärztliche Direktorin des Instituts für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC) in Zürich, in einer Aussendung zitiert.

Auch an der sogenannten endokrinen Orbitopathie, einer Erkrankung, die sich durch stark hervortretende Augen bemerkbar macht, leiden Frauen vier- bis fünfmal häufiger als Männer. "Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass autoimmune Schilddrüsenerkrankungen wie Morbus Basedow bei Frauen viel häufiger auftreten", so Müller. Die hervortretenden Augen sind eine Folge der Autoimmunerkrankungen. Zahlen aus den USA zeigen zudem, dass Frauen ein um 15 Prozent höheres Risiko haben, an Erblindungen und Sehbehinderungen zu erkranken.