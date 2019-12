Warum Fasten im Advent eine gute Idee ist

Alle Jahre wieder gibt es in der Vorweihnachtszeit kein Entkommen – Kekse, Punsch, Stollen und andere Köstlichkeiten lauern verführerisch duftend an jeder Ecke. Spätestens zu den Feiertagen drückt der Hosenbund und der Körper vermittelt, dass nichts mehr geht. Dann bleibt nur – ganz im Sinne der Bedeutung des Advents – das Warten auf Erlösung. Besser aber, man lässt es gar nicht erst soweit kommen.

Wer auf Völlerei während der Adventszeit verzichtet, kehrt damit zu ihren Wurzeln zurück. In der katholischen Kirche gilt sie traditionell als Fastenzeit, die ursprünglich nach dem 11. November begann; daher der Brauch, sich an Martini noch einmal richtig am Gansl satt zu essen. Seit 1917 wird das Adventfasten vom Kirchenrecht aber nicht mehr gefordert. Ein Grund, warum es bei vielen in Vergessenheit geraten ist. Jüngst entdecken jedoch wieder mehr Menschen diese Tradition für sich – sei es aus religiösen Gründen oder schlicht, um etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun.

Gegentrend

Elisabeth Rabeder, die Betriebsleiterin im oberösterreichischen Curhaus Bad Mühllacken (siehe Bildergalerie) ist, sieht darin einen Gegentrend zum vorherrschenden „Konsum, Überfluss und der Völlerei“ im Advent. „Viele Menschen haben die Sehnsucht, da nicht mehr mitzumachen“, sagt die Fastenbegleiterin, die jedes Jahr zu dieser Zeit eine Gruppe eine Woche lang unterstützt– „sie wollen sich keinen Wettkampf liefern, wer die meisten Kekssorten gebacken hat“.

Die Lust am Verzicht haben längst auch Wellness- und Spa-Hotels erkannt und ihr Angebot adaptiert. „Mehr Menschen wollen im Urlaub etwas für ihre Gesundheit tun“, sagt Johann Haberl, Inhaber und Betreiber des Hotels Larimar in Stegersbach im Burgenland. Der ganzheitliche Ansatz spiegelt sich unter anderem in der Bio-Kost wider, aber auch in der symmetrischen Bauweise des Hotels, wie er erklärt.