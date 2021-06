Warum ein Geburtstag das Risiko einer Corona-Infektion steigen lässt

Experten haben spekuliert, dass kleine und informelle Zusammenkünfte eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung des Virus gespielt haben könnten, aber der Grad des Risikos, der mit verschiedenen Arten von sozialen Aktivitäten verbunden ist, ist schwer zu messen oder gar zu schätzen.

In Ermangelung von massiven Kontaktverfolgungen und weit verbreiteten diagnostischen Tests wäre es extrem schwierig, Daten zu finden, die neue Infektionen mit den meisten Arten von informellen Zusammenkünften in Verbindung bringen, so die Forscher.

Um diese Hindernisse zu umgehen, versuchten Jena und Kollegen, die Beziehung zwischen sozialen Zusammenkünften und Covid-19 herauszufinden. Sie untersuchten, ob die Infektionsraten in Haushalten steigen, in denen ein Mitglied kürzlich Geburtstag hatte, da diese Anlässe oft mit einer Art von Zusammenkunft gefeiert werden und Geburtsdaten in medizinischen Aufzeichnungen und Versicherungsdatenbanken zusammen mit Covid-19-Diagnosen eingebettet sind.

Die Forscher analysierten eine landesweite Stichprobe von fast drei Millionen US-Haushalten mit arbeitgeberbasierter Versicherung. In den ersten 45 Wochen des Jahres 2020 fanden die Forscher heraus, dass in Bezirken mit hoher Covid-19-Übertragung Haushalte mit kürzlichen Geburtstagen im Durchschnitt 8,6 mehr Fälle pro 10.000 Personen aufwiesen als Haushalte in den gleichen Bezirken ohne Geburtstag.

Kindergeburtstag noch problematischer

Das Ausmaß des Risikos variierte in Abhängigkeit vom Alter der Person mit dem Geburtstag.

In Haushalten, in denen ein Kind Geburtstag hatte, war der Effekt sogar noch höher, mit einem Anstieg der Fälle um 15,8 pro 10.000 Personen in den zwei Wochen nach dem Geburtstag des Kindes im Vergleich zu Fällen in Familien ohne Geburtstag.

In Haushalten mit einem Erwachsenen-Geburtstag lag der Anstieg bei 5,8 zusätzlichen Fällen pro 10.000. Die Forscher spekulierten, dass Haushalte mit Kinder-Geburtstagen aufgrund der Pandemie weniger wahrscheinlich Geburtstagspläne absagten oder dass die soziale Distanzierung bei Kinder-Partys weniger streng befolgt wurde.

Unter Haushalten in Landkreisen mit niedriger Covid-Prävalenz ergab die Studie keine erhöhte Infektionsrate in den Wochen nach Geburtstagen.

Die Forscher fanden auch nicht heraus, dass der allgemeine Zusammenhang zwischen Geburtstagen und Corona von der politischen Einstellung des Landkreises abhing, in dem der Haushalt lebt, oder von anderen Faktoren, wie z.B. ob es in der Woche des Geburtstages geregnet hat - was die Feiern nach drinnen verlegt haben könnte - oder ob in dem Landkreis, in dem der Haushalt lebt, zum Zeitpunkt des Geburtstages eine Schutzraumregelung in Kraft war.