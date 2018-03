Warten auf „Go“ für Gen-Therapie gegen Krebs

Der Niederländer mit indischen Wurzeln hat unter anderem in den USA und in der Schweiz gelebt, bevor er im Sommer 2017 die Führung von Novartis-Österreich übernommen hat. Der Tiroler Produktionsstandort wurde zuletzt aufgewertet. Eine Summe von 100 Millionen Euro ist in das Werk in Schaftenau bei Kufstein geflossen, genau genommen in eine integrierte Zellkulturproduktion und eine Erweiterung des Bürogebäudes. Die Erweiterung dient der Produktion von Biologika, die mithilfe von Gentechnik in lebenden Zellen hergestellt werden.