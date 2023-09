Warten auf Beipackzettel: Impfstart mit neuen Covid-Vakzinen steht bevor

Am 1. September winkte die EU-Kommission die Zulassung für den neuesten angepassten Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer final durch. Noch am selben Tag veröffentlichte das Nationale Impfgremium seine aktualisierten Empfehlungen für den Corona-Herbst.

Schon damals hieß es, dass die adaptierten Covid-Impfstoffe in der Folgewoche in Österreich ankommen und dann an die Bundesländer ausgeliefert werden, wo sie bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, teilweise auch bei öffentlichen Impfstellen von Städten und Gemeinden, verimpft werden.

➤ Mehr dazu: Corona-Herbst: Impfgremium gibt neue Empfehlungen heraus