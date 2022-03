Warnung: Pop-it-Fidgets nicht zum Kochen und Backen geeignet

Die bunten Förmchen aus Silikon sind vor allem bei Kindern beliebt. Das Trend-Spielzeug 2021 sorgt vor allem auf Tiktok für lustige Videos, in denen Jugendliche ihre verschiedenen Pop-its zeigen und sich beim Eindrücken der Noppen filmen oder beim Spiel zu zweit, bei dem es darum geht, die Noppen nach bestimmten Regeln herunterzudrücken oder schneller zu sein als der andere.

Seit Kurzem kursieren auch Videos und Anleitungen, wie die Silikonformen zum Kochen und Backen verwendet werden. So werden sie zum Beispiel genutzt, um Götterspeise, Mini-Kuchen, Schokoladenpralinen oder Eiswürfel herzustellen. Die fingerkuppengroßen Noppen sorgen für lustige Formen, sind aber nicht ungefährlich, wie das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt.

Nicht für Lebensmittel geeignet

Das BfR rät davon ab, Pop it Fidgets in der Küche zu verwenden – außer dies ist vom Hersteller explizit angegeben. Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, müssen andere gesetzliche Anforderungen erfüllen als Spielzeug, heißt es in einer Aussendung. Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher Lippe von kommerziell verfügbaren Pop-it-Fidget-Toys haben gezeigt, dass das Spielzeug nicht für die Zubereitung von Speisen geeignet ist. Substanzen der Förmchen können in die Lebensmittel übergehen und so die Gesundheit gefährden.

Vor allem bei höheren Temperaturen, etwa beim Backen oder beim Eingießen geschmolzener Schokolade für Pralinen, können Stoffe aus dem Silikon in die Lebensmittel übergehen.

Das Spielzeug ist - wenn nicht anders angegeben - nur für Hautkontakt vorgesehen. Nur mit dem Vermerk "Für Lebensmittelkontakt" oder anderen besonderen Hinweisen wie dem Becher-Gabel-Symbol können sie sicher in der Küche verwendet werden.