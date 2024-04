Bedenkliche Entwicklung: Risiken in digitalen Räumen sind für Kinder längst normal

Für Kinder gehören digitale Gefahren zur Nutzung dazu

Dass digitale Räume für Kinder und Jugendliche gefährlich sein können, belegen inzwischen zahlreiche Studien. Wie groß der Aufholbedarf beim Schutz der Jüngsten ist, untermauert auch der neu erschienene VOICE Report (Values, Options and Insights from Children about E-Safety), eine Studie der Menschenrechtsorganisation ECPAT. Herzstück sind Befragungen von knapp 500 Kindern zwischen zwölf und 17 Jahren zu ihrem digitalen Sicherheitsempfinden. Durchgeführt wurden sie in 15 Ländern, darunter auch Österreich. Zu Wort kommen außerdem 6.000 Eltern und Betreuungspersonen.

Ein Kernergebnis: Kinder sind sich der vielfältigen Online-Risiken bewusst, nehmen sie aber in Kauf. So gibt etwa fast die Hälfte an, sich im Internet sicher zu fühlen. Gleichzeitig zeigen sich Kinder besorgt darüber, dass sie unangemessenen Inhalten ausgesetzt sind. Ein Beleg dafür, dass Kinder Gewalt im Netz inzwischen als normal und unumgänglich empfinden.

Kinder schätzen vieles, was ihnen das Internet bietet: Unterhaltung, Ablenkung, Inspirationsquellen und Kontaktmöglichkeiten mit Freundinnen und Freunden. Mit Hass-Kommentaren, Mobbing, unerwünschten Schönheitsidealen, Werbung und dem Suchtfaktor, den das Smartphone mich sich bringt, finden sie sich ab. Schlimmstenfalls sogar mit Kontaktaufnahmen mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung.