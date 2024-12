Vogelgrippe: Mutationen bei Fall in den USA entdeckt

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat bei dem ersten schweren Fall von Vogelgrippe bei einem Menschen in den USA Mutationen des Virus festgestellt.

Die Variante sei zuvor in Proben aus einem infizierten Bestand auf dem Grundstück des Patienten nicht da gewesen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Mutation spiele eine Schlüsselrolle bei der Anheftung des Virus an die Wirtszellen. Eine Übertragung von dem Patienten auf andere Menschen sei bis dato nicht festgestellt worden.