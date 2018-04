Vitamin K: Neuer Ansatz bei Osteoporose

Das Vitamin kommt in zwei Formen vor: K1, das vor allem in grünem Gemüse enthalten ist, sowie K2, das großteils von Darmbakterien produziert wird. Dieses sei relevant für Osteoporose. „Vitamin K2 ist ein relativ neuer Ansatz, Osteoporose zu vermeiden bzw. im Frühstadium zu verhindern. Die positiven Effekte sind bereits in tierexperimentellen Untersuchungen und einigen Studien am Menschen nachgewiesen“, sagte Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Institutes für Ernährungsmedizin bei einer Pressekonferenz. Ein Effekt des Vitamins stelle sich aber nur ein, wenn ein Mangel an Kalzium und/oder Vitamin D besteht, so Widhalm.

Kalzium, der Grundbaustein der Knochen, wird über die Nahrung im Darm aufgenommen, Vitamin D trägt dazu bei, dass Kalzium aus dem Darm ins Blut aufgenommen wird. Vitamin K2 aktiviert wiederum bestimmte Proteine und sorgt so dafür, dass das in der Blutbahn befindliche Kalzium aktiv in die Knochen eingelagert wird. In schweren Fällen werden zusätzlich zu Kalzium und Vitamin D Medikamente verabreicht, die entweder Knochenabbau hemmen oder den Knochenaufbau fördern, wobei zusätzlich eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Vitamin D vorhanden sein muss.

„Vitamin K leistet einen Beitrag dazu, das Kalzium im Knochen zu deponieren, dort zu fixieren und von jenen Stellen wegzubringen, „wo es nicht hingehört“, nämlich den Blutgefäßen, sagte der Wiener Gynäkologe Johannes Huber. Auf diese Weise kann Atherosklerose vermindert werden.

Die Menge von Vitamin K im Körper kann derzeit nicht aussagekräftig gemessen werden, Studien würden aber zeigen, dass Osteoporose-Patienten, die zusätzlich Vitamin K2 bekamen, profitieren. In einer Untersuchung mit 325 Frauen nach dem Wechsel, die über drei Jahre Vitamin K2 einnahmen, konnte zwar an der Hüfte keine relevante Verbesserung der Knochendichte gezeigt werden. Allerdings nahm die Knochenmineralkonzentration sowie die Breite des Schenkelhalses zu.