Virus-Mutation hat unsere Nachbarn erreicht: Wie gehts es jetzt weiter?

"Sie breitet sich rasch aus und ist dabei, die dominierende Variante zu werden" - so beschrieb der oberste wissenschaftliche Regierungsberater Patrick Vallance die aktuelle Lage in Großbritannien. Die Rede ist von VUI2020/12/01, einer deutlich ansteckenderen Variante des Corona-Virus, die kurz vor Weihnachten für Beunruhigung sorgt.

Zahlreiche Länder reagierten sofort auf die beunruhigenden Nachrichten aus London, das das Virus "außer Kontrolle" sei, indem sie Landeverbote für aus Großbritannien kommende Flugzeuge verhängten. Österreich wird ab Dienstag, den 22. Dezember, keine britischen Maschinen mehr ins Land lassen.

"Mit Deutung vorsichtig sein"

Gerade noch rechtzeitig? "Diese Variante aus Südengland ist durch 17 Mutationen charakterisiert. Wir kennen keine Virus-Probe aus Österreich, die diese 17 aufweist", sagte Virologe Andreas Bergthaler vom Zentrum für Molekulare Medizin in Wien im KURIER-Interview.

Unsere Nachbarn hat sie jedenfalls bereits erreicht: Italien teilte mit, dass die Virus-Mutation bei einem Patienten nachgewiesen wurde, der vor wenigen Tagen per Flugzeug aus Großbritannien einreiste. Laut Einschätzung des Virologen Christian Drosden ist die neue Variante auch in Deutschland schon angekommen. "Es ist schon in Italien, in Holland, in Belgien, in Dänemark, sogar in Australien, warum sollte es nicht in Deutschland sein", sagte der Berliner Forscher im Deutschlandfunk.