Krankheitserreger: Wie es im Inneren von Bade-Entchen aussieht

Im Inneren knallgelber Bade-Entchen und giftgrüner Krokodile, mit denen Kinder in der Badewanne gerne planschen, wachsen vielfältige Bakterienkulturen. In vier von fünf benutzten Tieren hat das Wasserforschungsinstitut Eawag in Zürich potenziell krankheitserregende Bakterien nachgewiesen.

"Hässlichen Bade-Entchen"

In einer Aussendung vom Dienstag schrieb das Institut von "hässlichen Bade-Entchen" - denn im Inneren der weichen Plastiktiere können sich "üppige Teppiche aus Bakterien und Pilzen" bilden. Eltern kennen das Bild, wenn sie ihren Kindern beim Spielen in der Badewanne zusehen: Wird die Ente zusammengedrückt, spritzt nicht selten eine braune Brühe heraus. Eine Gruppe von Forschern der Eawag, der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und der Illinois-University haben nun untersucht, welche Mikroorganismen sich in den Plastiktieren wohlfühlen.