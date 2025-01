Getrieben sei die verstärkte Nutzung unter anderem durch soziale Medien , in denen solche "natürliche Wege der Fruchtbarkeitskontrolle" beworben würden. Allerdings, so rechnen die Fachleute vor, tritt bei zwei bis 23 von 100 Frauen, die auf diese Art verhüten, innerhalb eines Jahres eine Schwangerschaft ein. Bei der Pille und Implantaten (Hormonstäbchen) kommt es zu sieben ungewollten Schwangerschaften, bei der Hormonspirale ist es im Schnitt nur eine bei 100 Frauen.

Störungsanfällige Aufzeichnungen

Dass eigenständige Zyklusaufzeichnungen – egal ob analog oder via App – störungsanfällig sein können, bestätigt auch Barbara Maier, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Psychosomatik in Gynäkologie und Geburtshilfe und Professorin für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Wiener Sigmund Freud Universität: "Solche Methoden funktionieren nur dann effektiv, wenn die Frau einen sehr regelmäßigen Zyklus, einen konstanten Lebensstil und zum Beispiel auch keinerlei privaten oder beruflichen Stress hat." Schon eine Fernreise könne die Vorhersagesicherheit ins Wanken bringen.

In der Abkehr von hormoneller Verhütung sehen die britischen Forschenden eine globale Entwicklung. Eine Einschätzung, die Maier nur bedingt teilt: "Ich sehe allein in Europa keinen allzu homogenen Trend in diese Richtung, der immer auch damit zu tun hat, welche Möglichkeiten Frauen in einem Land in der Wahl der Verhütungsmittel haben."

Eine zunehmende Präferenz für hormonfreie Verhütungsmethoden in Österreich bildete bereits der Verhütungsbericht 2019 ab: Über ein Drittel der Befragten sagt darin, hormonelle Verhütungsmittel aufgrund von Bedenken bezüglich möglicher Nebenwirkungen zu meiden. Hinweise gibt es auch darauf, dass hormonelle Verhütungsmittel abgelehnt werden, wenn sie sich negativ auf die psychische Gesundheit, das Sexualleben oder den Menstruationszyklus auswirken.