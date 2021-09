US-Experten: Covid-Impfungen für Kinder könnten Ende Oktober starten

Covid-19-Impfstoffe für Kinder zwischen fünf und elf Jahre könnten in den USA bereits ab Ende Oktober verfügbar sein, sagten zwei US-Experten am Sonntag im CBS-Programm "Face the Nation". "Im besten Fall könnte der Pfizer-Impfstoff bis Halloween (31.10.) für diese Altersgruppe verfügbar sein", sagte Scott Gottlieb, ein früherer Direktor der US-Arzneibehörde FDA (2017 bis 2019) und jetzt im Management von Pfizer.