Urteil: 77.500 Euro Strafe für Zahnschienen-Anbieter "Dr Smile"

In der Zeit von April bis August 2022 verstieß "Dr Smile" nach Ansicht des VKI 155-mal gegen diesen Vergleich. Der Großteil erfolgte durch TV-Werbungen. In den TV-Spots wurde groß mit "ab 33 € mtl*“ geworben. Nur zwei Sekunden lang war ein Sternchenhinweis in wesentlich kleinerer Schrift mit dem effektiven Jahreszinssatz in Höhe von 10,28 Prozent und einem Gesamtpreis von 2.376 Euro eingeblendet. Akustisch war nur die monatliche Rate zu hören. Einen Hinweis mit weiteren Informationen gab es nicht.

Hartnäckiges Zuwiderhandeln

Daraufhin brachte der VKI einen Exekutionsantrag ein. Das Bezirksgericht Donaustadt verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 77.500 Euro. Es begründete die Höhe der Strafe mit der Anzahl der Verstöße und führte aus, dass ein hartnäckiges Zuwiderhandeln des Unternehmens vorliege. Der Exekutionsbeschluss ist noch nicht rechtskräftig.