Ultraschall zuhause mit dem Smartphone: So geht’s

Kein "Luxusgut"

Dass werdende Eltern ihr Ungeborenes beobachten können, ist nur ein netter Nebeneffekt. Eigentlich ist Butterfly iQ nur für medizinische Fachkräfte vorgesehen und kann zum Beispiel zur Untersuchung des Herzens, der Blutgefäße, der Lunge, des Bauchraums und anderer Körperregionen eingesetzt werden. Über die Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet können die erfassten Bilder und Daten einfach übertragen, gespeichert und analysiert werden. Das ist vor allem in Regionen hilfreich, in denen das nächste Ultraschallgerät weit entfernt ist oder wenn nur wenige Geräte verfügbar sind. Aber auch in großen Gesundheitssystemen in Ballungszentren soll das Gerät zum Einsatz kommen, heißt es auf der Website des Unternehmens. Der Zugang zu Bildgebung solle kein "Luxusgut" sein.

Der Preis beträgt derzeit rund 3.000 Euro für das Gerät. Hinzu kommt eine verpflichtende Mitgliedschaft mit 480 Euro pro Monat. Wer nach einem Jahr kündigt, kann zwar weiterhin grundlegende Scanfunktionen nutzen, erhält aber keine Updates, neue Funktionen und keinen Speicherplatz.

Der Schallkopf sieht sehr ähnlich aus wie bei nicht mobilen Ultraschallgeräten in Krankenhäusern und Arztordinationen. Er wiegt rund 300 Gramm und funktioniert mittels Akku, der innerhalb von fünf Stunden aufgeladen wird.