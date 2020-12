Übertragen Weihnachtsgeschenke Viren?

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür: Geschenke werden liebevoll verpackt, Weihnachtskärtchen geschrieben und dann ab unter den Weihnachtsbaum oder zur Post.

Doch: Ist in der Corona-Zeit dabei womöglich Vorsicht geboten? Denn: "Jeder, der Viren in Form von Aerosolen ausatmet, kontaminiert auch Oberflächen“, erklärt der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene an der Uni Rostock, Andreas Podbielski. Können Pakete und Karten also zur Virenschleuder werden? Halten sich Viren lange genug auf den Oberflächen von Postkarten oder Geschenken, um anschließend Infektionen beim Empfänger auslösen?