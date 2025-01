Wie Menschen nach einem Trauma trotzdem glücklich werden können

Und das war?

Diese Menschen waren in der Lage, aus dem Drama ihres Lebens zumindest einen positiven Aspekt zu filtern. Dieser Aspekt hat ihnen geholfen, ihre Biographie aus einer anderen Perspektive zu betrachten und weiterzumachen. Ein Beispiel dazu beschreibe ich im Buch: Ein Mann, der während des Jugoslawienkriegs nur deshalb überlebte, weil er zufällig nicht in seinem Dorf war, als der Feind mit Flammenwerfern alles vernichtete. In ihm vereinten sich Ohnmacht, Wut und tiefe Traurigkeit. Doch irgendwann erkannte er, dass er vor einer Entscheidung stand: Entweder sich der Verzweiflung hinzugeben oder sich für das Leben zu entscheiden. In dieser Phase erinnerte er sich an die bedingungslose Liebe und Geborgenheit seiner Großmutter. Dieses Gefühl hat ihm schließlich den Glauben an das Leben zurückgebracht.