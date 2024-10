Traumaforscherin Maggie Schauer: "Trauma betrifft mehr Menschen, als wir denken"

Maggie Schauer: Ja, tatsächlich können wir davon ausgehen, dass 80 Prozent aller Menschen in westlichen Ländern mindestens ein potenziell traumatisierendes Ereignis im Laufe ihres Lebens erfahren und wir alle im Kontakt mit traumabelasteten Vorfahren und Mitmenschen sind. Das bedeutet nicht, dass all diese Menschen traumatisiert bleiben oder eine Traumafolgestörung entwickeln. Aber: Wir werden, mehr als wir denken, mit traumatischen Erfahrungen konfrontiert.

KURIER: Bei Trauma denkt man oft an einmalige, einschneidende Erlebnisse. Viele gehen daher davon aus, dass nur eine geringe Anzahl der Menschen betroffen ist. In Ihrem neuen Buch widersprechen Sie dem jedoch.

Die klinische Psychologin Maggie Schauer hat in Flüchtlingslagern als Mental Health Officer gearbeitet und leitet die Traumaambulanz in Konstanz am Bodensee. In ihrem neuen Buch "Die einfachste Psychotherapie der Welt" bringt sie ihr Anliegen auf den Punkt: Über Trauma muss gesprochen werden.

© Maggie Schauer Traumaforscherin Maggie Schauer

Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Wort Trauma heute viel häufiger verwendet wird? Nein, das ist nicht der Grund. Das Wort Trauma wird derzeit leider inflationär verwendet. Was wirklich bleibende Schäden hinterlässt, ist Gewalt – sei es verbal, körperlich oder sexuell. Und wenn man im Umgang mit Trauma geschult ist, sieht man die Auswirkungen überall. Können Sie ein konkretes Beispiel nennen? Ich kenne ein Mädchen, das einen Vorschulchor besucht hat. Sie wurde gegenüber dem Chorleiter aggressiv, verweigerte mitzusingen. Als ich gebeten wurde, ein Gespräch zu suchen, stellte sich heraus, dass der Mann als Junge sexuellen Missbrauch erlebt hatte. Wenn eines von den Kindern ihn an etwas aus seiner eigenen Vergangenheit erinnerte, war er schnell reizbar. Die Kinder spürten seine Anspannung und reagierten darauf. Sie sprechen von Triggern. In Ihrem neuen Buch beginnen Sie sogar mit einer Triggerwarnung. Aber warum müssen wir über Trauma sprechen, obwohl es so schmerzhaft sein kann? Weil es nicht anders geht. Wenn man traumatisiert wird, ist man so aufgeregt, dass der Teil des Gedächtnisses, das die Strukturierung macht, in die Knie geht. Stattdessen bleiben hot memories übrig – starke Sinneseindrücke wie Geräusche oder Gerüche, die immer wieder auftauchen, ohne dass sie im Kontext verankert sind: ein Knall, der Geruch von Alkohol, das Gefühl von Angst. Der Körper bleibt im Alarmzustand. Um dem zu entkommen, vermeiden viele Betroffene alles, was diese Erinnerungen auslösen könnte.

© Getty Images/useng/istockphoto.com Bei traumatisierenden Erlebnissen bleibt der Körper im Alarmzustand

Sie haben die Narrative Expositionstherapie (NET) entwickelt, um Menschen zu helfen, Traumata zu verarbeiten. Dabei wird die Lebensgeschichte – und dabei auch traumatische Momente – im Detail angeschaut. Warum ist diese Methode so effektiv? Das Problem bei Trauma ist nicht die Erinnerung, sondern die Erinnerungslücke, die Gedächtnisstörung. Durch die NET helfen wir den Betroffenen, die besonders aufregenden Momente in ihre Lebensgeschichte einzuordnen. Wenn man das Trauma zuordnen kann, hört das verzweifelte Gefühl auf. Dazu kommt, dass das Gesehenwerden durch den Therapeuten, das Gefühl, gehört zu werden, sehr heilend ist. Und dann geht es um mehr als individuelle Heilung – gerade bei Menschenrechtsverletzungen oder politischem Unrecht ist es wichtig, die eigene Geschichte zu erzählen. Der Mensch wird vom Opfer zum Expertenüberlebenden. 1999 haben Sie während des Balkankriegs als Mental Health Officer in Flüchtlingslagern gearbeitet. Einige Kollegen, wie ein Arzt aus Kanada, belächelten Ihre Arbeit. Warum ist Traumabehandlung in Krisensituationen so wichtig? Es heißt oft, Psychotraumatologie sei ein Luxus. Und klar, Wohnen, Essen, Sicherheit, das kommt zuerst. Aber wenn wir uns die menschliche Bedürfnispyramide anschauen, dann kommt danach meist Bildung und Arbeit. Und irgendwann, ganz zum Schluss, Mental Health. Aber ich sage: Man müsste das Ganze eigentlich auf den Kopf stellen. Wenn die Basis nicht stimmt, also wenn ich keine psychische Gesundheit habe, wird alles andere unmöglich.

© APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Auch in Krisensituation, argumentiert Maggie Schauer, ist mentale Gesundheit wichtig