Essen für den guten Schlaf: Was Käse mit Albträumen zu tun hat

So wird auf Basis verfügbarer Studiendaten, in die sich nun auch die kanadische Erhebung einreiht, etwa vermutet, dass insbesondere Geräusche in Träume eingebaut werden. Auch physische Empfindungen wie beispielsweise Schmerzen können sich im Geträumten spiegeln.

Wie es zu Trauminhalten kommt, ist seit vielen Jahren Gegenstand der Forschung. "Inzwischen geht man jedenfalls davon aus, dass Träume nicht ausschließlich vorm Gehirn generiert werden, sondern dass auch sensorische Stimuli des Körpers oder aus der Umgebung sie beeinflussen", sagt Ambra Stefani , stellvertretende Leiterin des Zentrums für Schlafmedizin an der Uniklinik für Neurologie an der Medizinischen Universität Innsbruck.

Man befragte mehr als 1.000 Studierende zu der Qualität ihres Schlafs und ihren Essgewohnheiten – und fand einen ausgeprägten Zusammenhang zwischen Albträumen und Laktoseintoleranz . Denkbar sei, dass körperliche Vorgänge, etwa Bauchschmerzen oder Blähungen, das Auftreten und die Intensität von Albträumen verstärken, so die Fachleute im Journal Frontiers in Psychology .

Schon am Morgen den Grundstein für guten Nachtschlaf legen

Interessante Erkenntnisse gab es jüngst zur Bedeutung des Essenszeitpunkts: "Man vermutet nun, dass es günstig ist, zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen und zwei bis drei Stunden vor dem Zubettgehen Nahrung aufzunehmen", sagt Stefani. Wobei sich hier individuelle Unterschiede je nach Chronotyp, ob man also eher Nacht- oder Morgenmensch ist, ergeben können.

Dass die Grundlage von gutem Schlaf schon in den Morgenstunden gelegt wird, bestätigt Heidbreder. In einer Studie mit japanischen Studierenden konnten Forschende vor einigen Jahren zeigen, dass ein tryptophanreiches Frühstück den Nachtschlaf fördert. Tryptophan ist eine Aminosäure, aus der im Körper das Glücks- und Wachhormon Serotonin gebildet wird. Enthalten ist sie in Datteln, Bananen, Fleisch, Milchprodukten, Fisch, Nüssen, bestimmten Getreidesorten wie Dinkel und Amarant sowie Sojabohnen. "Die Studie aus Japan zeigt schön, wie wichtig es ist, beim Thema Schlaf die Perspektive auf den ganzen Tag auszuweiten", sagt Heidbreder. "Wenn ich die Wachheit am Tag fördere, tue ich etwas für meinen Schlaf und umgekehrt."

Große Mengen an Nahrung unmittelbar vor dem Zubettgehen zu sich zu nehmen, sei laut den Expertinnen jedenfalls kontraproduktiv. "Schwere Mahlzeiten und beispielsweise auch hoch verarbeitete Lebensmittel sind extrem ungünstig, weil unser Magen-Darm-Trakt dadurch stark aktiviert wird", präzisiert Heidbreder. "Außerdem kommt der Energieschub über die Nahrung zur falschen Zeit und führt zu einem Blutzuckerhoch, wo gar keines benötigt wird." Leichte Kost sei rein physiologisch in den Abendstunden sinnvoller.