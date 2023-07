Tourette: Trotz Tics Ärztin in der Notaufnahme

Typischerweise treten die Tics bereits im Kindesalter auf, bei Lingen kamen die ersten Anzeichen erst mit 21 Jahren. "Ich habe es zunächst als Muskelzuckungen beschrieben, die vom linken Arm ausgingen und auch der Kopf hat Bewegungen gemacht, die ich nicht immer steuern konnte. Ich habe mir am Anfang nicht so viel dabei gedacht", erzählt sie in einem ihrer Videos in ihrem YouTube-Kanal "Stellas Leben mit Tourette". Später kamen stärkere Armbewegungen und verbale Tics wie Räuspern und Pfeifen dazu sowie Wörter.

Umfeld hat positiv reagiert

Nach einigen neurologischen Untersuchungen erhielt sie eineinhalb Jahre später die Diagnose. "Ich bin von Anfang an sehr entspannt damit umgegangen, weil ich dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken wollte. Mein Umfeld hat durchwegs positiv darauf reagiert und hat mich unterstützt, sodass ich die Komponente von sozialem Druck nicht hatte. Ich weiß, dass das bei anderen anders ist", sagt Lingen.