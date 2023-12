Optische Illusionen mit dem Thaumatrop

Im Durchschnitt verbringen wir in Österreich täglich viel Zeit damit, fernzusehen oder Videos anzusehen. Dabei ist die Kunst, „laufende Bilder“ herzustellen, noch gar nicht so alt. Seit ungefähr 200 Jahren überlegen sich Erfinder und Erfinderinnen, wie man aus einzelnen Bildern die Täuschung von Bewegung erzeugen kann: Einzelne Bilder, die sich kaum voneinander unterscheiden, werden sehr schnell hintereinander gezeigt. Wir sehen dabei bewegte Bilder – also einen Film.

Der Grund dafür ist die Trägheit des Auges. Schnell aufeinanderfolgende Bilder, mindestens 18 Bilder in der Sekunde, erzeugen bei uns die Illusion von zum Beispiel Laufen, Springen oder Tanzen. Bilder, die einen Fußball in der Luft zeigen, werden von unserem Gehirn zusammengefügt und als „durch die Luft fliegender Ball“ gesehen.