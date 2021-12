Test: Wie gut schützen FFP2-Masken, wenn man sie öfter trägt?

FFP2-Masken sind eigentlich nur für die einmalige Benutzung vorgesehen. So steht es auch im Beipackzettel oder auf der Verpackung. Im Alltag sieht das aber meist ganz anders aus: ein Einkauf im Supermarkt, danach noch schnell zur Post, die Kinder vom Kindergarten abholen – alles mit der gleichen Maske. Anschließend bleibt die Maske in der Jackentasche, damit sie am nächsten Tag gleich wiederverwendet werden kann. Das ist bequem und spart Kosten.

Aber schützt die Maske dann noch vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie beim ersten Tragen? Dieser Frage ging ein Forscherteam der Hochschule München auf den Grund. „Wir haben die Filterwirkung und den Atemwiderstand von 15 in Deutschland erhältlichen FFP2- Maskenmodellen vor und nach einer 22-stündigen Gebrauchssimulation untersucht,“ sagt der wissenschaftliche Projektleiter und Professor für Medizintechnik Christian Schwarzbauer.