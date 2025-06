Beispiellose Ballsportart: Warum Tennis der gesündeste Sport der Welt ist

Danko Milinkovic: Die Studie ist in Tenniskreisen und auch darüber hinaus inzwischen sehr berühmt. Es handelt sich um Auswertungen einer dänischen Langzeitstudie, die seit Mitte der Siebziger rund 20.000 Männer und Frauen und ihre Gesundheitsdaten verfolgt. Irgendwann hat man sich die Daten von etwa 10.000 Freizeitsportlerinnen und -sportlern genauer angesehen und es hat sich gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig Tennis, aber auch Badminton und Fußball, spielen, im Schnitt fast zehn Jahre länger leben als Personen, die anderen Sportarten nachgehen. Vor allem im Vergleich zu Dauerbelastungssportarten wie Radfahren oder Joggen offenbarten sich Vorteile. Das ist total interessant. Was fehlt, ist der Nachweis der Kausalität – ob Tennis also wirklich für das gesündere Leben verantwortlich ist, und es nicht umgekehrt ist.

Worauf führt man die positiven Effekte zurück?

Argumentiert wird, dass vor allem die soziale Komponente beim Tennis förderlich ist. Dass man am Feld jemandem gegenübersteht. Wir wissen, dass ein gesundes, erfülltes Sozialleben bei der Langlebigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Tennis wird, bis auf wenige Monate im Winter, draußen gespielt, an der frischen Luft, in der Sonne – auch das fördert die Gesundheit. Ganz abgesehen von den spezifischen Effekten, die Tennis auf den Körper hat.

Welche wären das?

Es kombiniert soziale Interaktion mit Ausdauer, Koordination und Schnellkraft. Durch den Intervallcharakter, also den Tempowechsel, kommt es auch zu einer Verbesserung der Herzvariabilität. Sie ist ein Maß für die Fähigkeit des Herzens, sich an verschiedene Situationen anzupassen und ein Indikator für die Gesundheit des autonomen Nervensystems. Wir wissen aus zahlreichen Untersuchungen, dass Tennis die kardiovaskuläre Fitness verbessert und den Körper dabei unterstützen kann, Entzündungen in Schach zu halten.