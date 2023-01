Studie zeigt, wie lange Long Covid dauert

Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift The BMJ veröffentlicht wurde, gibt nun Aufschluss darüber, wann die Symptome endgültig abklingen könnten - und nennt einen Grenzwert für die Betroffenen.

Die Forscher fanden heraus, dass nach einer milden Covid-Infektion die gesundheitlichen Auswirkungen bei den meisten Betroffenen noch Monate andauerten, die meisten Symptome jedoch innerhalb eines Jahres abklangen. Die Ergebnisse stammen aus der Analyse der Gesundheitsdaten von fast 2 Millionen geimpften und ungeimpften israelischen Patienten, die sich zwischen März 2020 und Oktober 2021 einem Test unterzogen.

Stärker ausgeprägt

Es wurde festgestellt, dass lange Covid-Symptome in den ersten sechs Monaten nach der Infektion "stärker ausgeprägt" waren. Danach begannen sie abzuflauen, schreiben die Forscher. Die Ergebnisse deuten darauf hin, "dass eine leichte Erkrankung bei der großen Mehrheit der Patienten nicht zu einer schweren oder chronischen Langzeitmorbidität führt."

Als die Studie in Israel durchgeführt wurde, waren der ursprüngliche SARS-CoV-2-Stamm sowie die Alpha- und Delta-Varianten in Israel verbreitet, wird betont. Trotz der verschiedenen Varianten blieben die Ergebnisse der Studie konstant, was Long Covid betrifft. Von den fast 2 Millionen untersuchten Patientenakten verglichen die Forscher fast 300.000 Patienten, die positiv getestet wurden - nach Ausschluss derjenigen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden - mit fast 300.000 Patienten, die negativ getestet wurden. Die Studie umfasste mehr als 118.000 Patienten unter 18 Jahren, die zuvor an Covid erkrankt waren, und das Durchschnittsalter der positiv getesteten Patienten lag laut der Studie bei 25 Jahren.

Zwei Kategorien

Unter den positiv Getesteten wurden die Symptome die in zwei Kategorien unterteilt wurden - Symptome, die in der frühen Phase, d. h. ein bis sechs Monate nach einem positiven Test, und in der späten Phase, d. h. sechs Monate bis ein Jahr nach einem positiven Test nach einem positiven Test auftraten. Bei der Analyse der Daten durch die Forscher wurden Faktoren wie Alter und Geschlecht der Patienten sowie die Virus-Varianten berücksichtigt.

Die Studie ergab, dass eine milde Infektion sowohl in der frühen als auch in der späten Phase ein höheres Risiko für Geruchs- und Geschmacksveränderungen, Atembeschwerden, Gehirnnebel, Müdigkeit und Herzklopfen mit sich brachte. Außerdem bestand in beiden Phasen ein "signifikantes, aber geringeres" Risiko für Mandelentzündungen und Schwindel, schreiben die Forscher. Das Risiko für andere Symptome wie Haarausfall, Brustschmerzen, Husten, Muskelkater und Atemprobleme war nur in den ersten sechs Monaten nach einem positiven Test erhöht, so die Studie.