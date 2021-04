Long Covid: Die unterschätzte Gefahr?

Corona begleitet uns gefühlt eine Ewigkeit. Umso länger uns die Pandemie begleitet, umso höher wird auch die Zahl jener Menschen, die auch noch lange nach einer durchgemachten Erkrankung an Beschwerden leiden. Stichwort: "Long Covid". Aber um welche Beschwerden handelt es sich hier in den meisten Fällen und wie schwer sind diese? Betrifft so etwas nur jene Personen, die einen schweren Verlauf durchmachen oder auch jene, die vielleicht gar nicht merken, dass sie an Corona erkrankt sind? Und kann uns die Impfung vor solchen Langzeitbeschwerden schützen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt heute Dr. Ralf Harun Zwick, Lungenfacharzt und Internist der Therme Wien Med. Außerdem erzählt er von Betroffenen, die er selbst betreut hat und warum Corona so besonders heimtückisch ist.