Neue Studie: Mehr Gonorrhö aufgrund von Dating-Apps

Laut der WHO erkranken aktuell über eine Million Menschen an sexuell übertragbaren Infektionen (STI) - nicht zuletzt aufgrund der Verbreitung von Dating-Apps unter jungen Menschen, wie die University of Texas at Arlington konstatiert.

Die USA sind bei den Ländern mit hohen Einkommen der Spitzenreiter. Seit dem Jahr 2000 hat sich das Auftreten von Chlamydien mehr als verdoppelt. Bei Gonorrhö kam es zu einem Anstieg von 40 Prozent und bei Syphilis sogar um 400 Prozent. Am stärksten betroffen sind junge Erwachsene zwischen 20 und 34 Jahren. Mehr als die Hälfte der US-Amerikaner unter 30 Jahren nutzt Dating-Apps.