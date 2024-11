Wie oft furzt Australien? Flatulenz-App soll Antwort bringen

Australiens führende öffentliche Wissenschaftsorganisation CSIRO hat eine Furz-App lanciert. Das genaue Dokumentieren der Darmwinde der Nutzer soll Forschern dabei helfen, ein Muster der Flatulenzen der Australier zu erstellen, wie es am Freitag in einer Mitteilung hieß.

"Das brachte uns zum Nachdenken: Was ist eine 'normale' Zahl von Fürzen pro Tag?", so die Regierungsbehörde. Die App "Chart Your Fart" (Erfasse deinen Furz) sei entwickelt worden, um die Pups-Muster der Australier besser zu verstehen und die Forschungen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden voranzutreiben, hieß es.

"Im Wesentlichen möchten wir etwas über Ihre Furzgewohnheiten erfahren. Wir suchen Australier ab 14 Jahren, die uns drei Tage lang Daten zu Flatulenzen liefern (einschließlich eines Wochenendtages)", schrieb CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation).