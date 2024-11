Kein Sex mehr: Wann ist die Beziehung komplett vorbei?

Vertrauen ist eine der wichtigsten Säulen einer Partnerschaft. Es stützt sich auf Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Kompetenz, also auch die Bereitschaft, an gemeinsamen Herausforderungen zu wachsen. Wenn Sie Ihrer Frau unterstellen, dass sie möglicherweise einen anderen Mann hat, stellt sich die Frage: Ist dieses Misstrauen berechtigt oder eher Ausdruck eigener Unsicherheit?

es klingt, als stünden Sie vor einer schwierigen Entscheidung, die nicht leicht zu treffen ist. Der Verlust der sexuellen Nähe in einer langen Beziehung, wie Sie sie beschreiben, kann ein Anzeichen dafür sein, dass etwas Grundlegendes in der Dynamik zwischen Ihnen und Ihrer Frau nicht mehr stimmt. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig das Ende der Beziehung.

Die Tatsache, dass Sie bereits einmal eine Krise überstanden haben, zeigt, dass Ihre Beziehung eine starke Basis hat, die meist auf einen sogenannten sicheren Bindungsstil hinweist. Oftmals sind solche Gefühle ein Hinweis darauf, dass wichtige Themen in der Beziehung oder in der ersten Paartherapie nicht ausreichend besprochen worden sind – sei es in Bezug auf emotionale Nähe, körperliche Anziehung oder gemeinsame Ziele. Ein Paarcoaching könnte hier hilfreich sein, um diesen Punkt erneut aufzugreifen und miteinander zu besprechen.

Dabei geht es nicht nur darum, die eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Wichtig ist auch, dass Sie in der Therapie Ihre Rolle als Ehepartner stärken, die sich durch „Erwartungen an die Erwartungen“ definiert. Das bedeutet, dass Sie in einer Therapie Ihrer Partnerin erläutern, was Sie von ihr erwarten, und was sie von Ihnen erwarten kann, darf oder sogar soll. Damit stärken Paare Ihre Resonanzfähigkeit, und die Wünsche des Partners bekommen den gleichen Wert wie die eigenen. In der Kommunikation geht es dabei um ein gegenseitiges Erleben und die Aufrechterhaltung von Nähe und Verbindung.

In langen Beziehungen spielen sowohl Sicherheit als auch Vitalität eine große Rolle: Viele Paare drücken ihre Vitalität durch Sex aus, aber es gibt zahlreiche andere gemeinsame Aktivitäten, die die Wünsche und das „Wollen“ beider Partner stärken. Daher tun Langzeitpaare gut daran, Sex neu zu definieren. Innige Umarmungen oder Massagen können genauso intim und verbindend sein wie Penetrationssex. Wichtig ist, dass die Partner in Resonanz miteinander bleiben: „Ich will (nur) dann, wenn/das, was/so, wie die Partnerin/der Partner (mich) will.“