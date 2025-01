Studie: Morgendlicher Kaffee senkt das Sterberisiko

Warum aber spielt der Zeitpunkt des Kaffeetrinkens eine Rolle? Die Vermutung der Forschenden ist, dass Kaffeetrinken am Nachmittag oder Abend die innere biologische Uhr stört und so positive Effekte zunichtemacht.

Die Probandinnen und Probanden hatten von 1999 bis 2018 an der US-amerikanischen "National Health and Nutrition Examination Survey" teilgenommen. Die Ergebnisse zeigten, dass morgendliche Kaffeetrinker im Vergleich zu Kaffeeabstinenzlern ein um 31 Prozent geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Todesfälle und ein um 16 Prozent geringeres Risiko für die Gesamtsterblichkeit aufwiesen. Bei den Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern, die den ganzen Tag über Kaffee tranken, konnten hingegen keine derartigen gesundheitlichen Vorteile festgestellt werden.

Kaffee in der Früh schützt einer neuen Studie zufolge das Herz. Menschen, die vor allem morgens Kaffee trinken, haben demnach ein geringeres Risiko , an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben als jene, die keinen oder den ganzen Tag über Kaffee trinken. Für die Studie, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift "European Health Journal" veröffentlicht wurde, analysierten die Forscherinnen und Forscher der Tulane University in den USA Daten von über 40.000 Erwachsenen.

Zwei bis drei Tassen sind ideal

Der positive Effekt des morgendlichen Kaffeetrinkens war bei Menschen mit einem Kaffeekonsum von zwei bis drei Tassen am deutlichsten. Aber auch jene mit einem Kaffeekonsum von mehr als drei Tassen jeden Morgen profitierten der Studie zufolge von positiven Effekten auf das Sterberisiko.

Bei Menschen, die jeden Tag in der Früh zwischen einer und zwei Tassen Kaffee zu sich nehmen, waren positive Effekte ebenfalls messbar. Sie fielen aber geringer aus.

Weitere Studien erforderlich

Sollten jetzt also Kaffeeabstinenzler das Kaffeetrinken aufnehmen? Wie die Forschenden meinen, sind weitere Studien erforderlich, um die Ergebnisse in anderen Bevölkerungsgruppen zu validieren. Da es sich um eine Beobachtungsstudie handle, könnten nur Assoziationen und keine kausalen Zusammenhänge festgestellt werden, betonte auch Thomas Lüscher von der Universität Zürich in einem im gleichen Fachblatt erschienenen Kommentar zur Untersuchung.

Die Studie konnte also zwar zeigen, dass Menschen, die morgens Kaffee trinken, ein geringeres Risiko haben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, sie konnte aber nicht beweisen, dass das Kaffeetrinken wirklich der Grund dafür ist. Störfaktoren wie Unterschiede im Lebensstil und in den Ernährungsgewohnheiten könnten laut Lüscher die Ergebnisse beeinflusst haben.