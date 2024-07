Studie: HPV-Impfung verringert Gebärmutterhalskrebs in Deutschland

Elf Jahre nach der breiten Einführung der HPV-Impfung in Deutschland ist dort die Häufigkeit von Gebärmutterhalskrebs in den ersten betroffenen Jahrgängen bereits um rund ein Viertel gesunken. Der Trend verstärkt sich. Das ist das Ergebnis einer Studie, die vor kurzem im "Deutschen Ärzteblatt" erschienen ist. Für Österreich steht eine solche Untersuchung bisher aus.

Zwar wurde in Österreich ehemals von Expertinnen und Experten sehr früh nach Erhältlichkeit einer Vakzine eine Empfehlung zur HPV-Impfung ausgesprochen. Bis zu einem kostenlosen Impfangebot für Schulkinder beiderlei Geschlechts dauerte es aber bis zum Jahr 2014. Seit 1. Juli ist die Impfung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom neunten bis zum 30. Geburtstag (vom 21. bis 30. Geburtstag vorübergehend bis Ende Dezember 2025) kostenlos erhältlich.

"Wie der Impfplan Österreich ausführt, sind Humane Papillomaviren weltweit verbreitet und stellen die Ursache für Krebsvorstufen und Krebserkrankungen an Gebärmutterhals, Oropharynx, Anus, Penis, Vagina und Vulva dar, zudem lösen sie Genitalwarzen aus. Zumindest 80 Prozent aller Frauen und Männer infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit HPV, welche vorrangig durch sexuellen Kontakt übertragen werden", heißt es in einem Kurzbericht des Gesundheitsministeriums.

In Staaten, in denen die HPV-Impfung bereits früher auf breiter Basis eingeführt und propagiert wurde, sind die positiven Wirkungen bereits seit Jahren erkennbar. Erste Hinweise auf einen Rückgang der Häufigkeit von Gebärmutterhalskrebs bzw. von Vorstufen kamen zunächst aus Australien. Im November 2021 erschien im "Lancet" eine Studie, wonach mit der dort ab 2008 zumindest für Mädchen angebotenen Immunisierung gegen die Humanen Papilloma-Viren die Häufigkeit von Zervixkarzinomen in den ersten Jahrgängen um 87 Prozent (Impfung mit zwölf oder 13 Jahren) reduziert wurde.

Jetzt liegen auch erste Daten zur Wirksamkeit der Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs aus dem Nachbarland Deutschland vor. Dort ist die HPV-Impfung im Jahr 2007 für Mädchen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren eingeführt worden. Sieben Jahre später wurde der Zeitraum dann auf neun bis 14 Jahre heruntergesetzt. Buben sind in Deutschland seit 2018 impfberechtigt.

Paula Grieger vom Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der Universität Lübeck und ihre Co-Autorinnen haben die vorliegenden deutschen Daten analysiert und im Deutschen Ärzteblatt publiziert. Die Häufigkeit des Zervixkarzinoms sei bereits seit 2010 rückläufig und nehme in allen Altersgruppen der impfberechtigten Frauen deutlich ab. So sei es in der Altersgruppe der 24- bis 26-Jährigen zu einem Rückgang von 70 auf knapp 42 Fälle pro 100.000 Frauen und Jahr im Zeitraum von 2010 bis 2018 gekommen.