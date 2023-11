Gratis Impfung gegen HPV: Plakolm richtet sich an Zivildiener

Die Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV) wird seit rund einem Jahr für alle unter 21 Jahren kostenlos angeboten. Ziel der Bundesregierung ist es, das Virus, das jährlich zu 400 neuen Fällen von Gebärmutterhalskrebs und zu bis zu 180 Todesfällen führt, komplett auszurotten.

Dazu will man aber nicht nur die in erster Linie gefährdeten Frauen, sondern auch Männer erreichen. Die HPV-Impfung wurde bereits ins Impfprogramm des Bundesheeres aufgenommen, jetzt richtet sich die Regierung an die Zivildiener im Land.

In einem Schreiben appelliert Claudia Plakolm, ÖVP-Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst, jetzt an rund 1.500 Einrichtungen, ihre Zivildiener über die kostenlose HPV-Impfung zu informieren und sie freiwillig in ihre Impfprogramme aufzunehmen. „HPV-Krebs kostet Leben, die Impfung kostet nichts“, sagt Plakolm. Sie setzt auf Aufklärung und Information: „Viele wissen leider nicht, dass auch Burschen vom Virus betroffen sind und es auch übertragen können.“