Studie: Granatäpfel könnten altersbedingten Sehverlust verzögern

Eine natürliche Verbindung aus Granatäpfeln könnte ein Schlüssel zur Behandlung von altersbedingtem Sehverlust sein. Wie Forscherinnen und Forscher der Universität Freiburg in einer Studie an Mäusen herausgefunden haben, könnte die häufig vorkommende Makuladegeneration mit der Verbindung Urolithin A verlangsamt werden.

Das in Granatäpfeln und anderen Früchten enthaltene Urolithin A aktiviert spezifische Mechanismen in den Zellen, die dazu beitragen, den Abbau und das Recycling von Zellabfällen zu regulieren. Das teilte die Universität Freiburg am Donnerstag mit.

Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist laut der Universität die Hauptursache für Erblindung bei Menschen über 50 in Industrieländern. Sie äußert sich durch Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung von Details, insbesondere in der Bildmitte.