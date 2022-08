Studie: Auf dieser Seite liegend wirken Medikamente am schnellsten

Sind die Schmerzen erst einmal da, sollte das eingenommene Medikament natürlich möglichst schnell wirken. Eine neue Studie der Johns Hopkins University zeigt, was für einen Einfluss die Körperhaltung darauf hat, wie schnell der Organismus die Tablette aufnimmt. Das Ergebnis: Das Liegen auf der rechten Seite stellte sich als ideale Position für die Einnahme von Tabletten heraus.

Doppelt so schnell

Die meisten Pillen beginnen erst zu wirken, wenn der Magen ihren Inhalt in den Darm ausstößt. Je näher eine Pille also am letzten Teil des Magens, dem Antrum, landet, desto schneller löst sie sich auf und entleert ihren Inhalt in den Zwölffingerdarm, den ersten Teil des Dünndarms. Wenn man eine Pille auf diesen Teil des Magens abzielt, ist die Körperhaltung entscheidend, um sowohl die Schwerkraft als auch die natürliche Asymmetrie des Magens zu berücksichtigen.

Die Wissenschafter und Wissenschafterinnen testeten vier Körperhaltungen. Die Einnahme von Pillen im Liegen auf der rechten Seite war bei weitem die beste, da die Pillen in den tiefsten Teil des Magens gelangten und dort eine 2,3-mal schnellere Auflösungsrate erzielten als in aufrechter Haltung. Auf der linken Seite liegend war die Auflösung am schlechtesten. Das Team war sehr erstaunt, als es feststellte, dass eine Pille, die auf der rechten Seite zehn Minuten braucht, um sich aufzulösen, in aufrechter Haltung 23 Minuten und auf der linken Seite liegend über 100 Minuten brauchen kann.

"Wir waren sehr überrascht, dass die Körperhaltung einen so großen Einfluss auf die Auflösungsgeschwindigkeit einer Pille hat. Die Körperhaltung selbst hat einen so großen Einfluss, dass sie mit einer erheblichen Störung des Magens in Bezug auf die Auflösung von Pillen vergleichbar ist", sagte Hauptautor der Studie Rajal Mittal.