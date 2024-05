Studie: Nebenprodukt aus der Käseherstellung könnte Alkohol neutralisieren

Hoffnung im Kampf gegen Alkoholmissbrauch

"Unsere Technologie könnte eine neuartige Lösung im Kampf gegen das weltweite Problem des Alkoholmissbrauchs bieten", sagte der Forscher. Wenn Alkohol konsumiert wird, gelangt er in den Magen und den Darm, wo er in den Blutkreislauf aufgenommen wird und dann zur Leber transportiert wird. Dort wird der größte Teil des Alkohols abgebaut. Die Leber enthält Enzyme, die Alkohol in verschiedene Substanzen umwandeln, insbesondere in sogenanntes Acetaldehyd und dann weiter in Essigsäure. Dieses Zwischenprodukt ist giftig und zerstört die Leber.

"Das Gel wandelt Alkohol in Essigsäure um, ohne Acetaldehyd zu produzieren", erklärte Mezzenga. Wird es also vor oder während dem Alkoholkonsum eingenommen, wandelt es dieses um, bevor es in den Blutkreislauf gelangt. "Wenn der Alkohol jedoch bereits im Blut ist, ist es zu spät", so der Wissenschafter.

Die Forschenden sehen verschiedene Anwendungsbereiche für das Gel. Interessant ist es laut Mezzenga etwa für Menschen, die nicht auf Alkohol verzichten wollen, ihren Körper aber nicht belasten möchten und auch nicht an der berauschenden Wirkung des Alkohols interessiert sind. So könnte man damit beispielsweise ein paar Gläser Alkohol trinken und trotzdem sicher mit dem Auto nach Hause fahren.