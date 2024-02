Alkoholsucht bei Frauen - ein blinder Fleck?

Eine weitere repräsentative Umfrage der BZgA aus dem Jahr 2021 zeigt, dass 16,4 Prozent der befragten Frauen in dieser Altersgruppe innerhalb von 12 Monaten gesundheitlich riskante Mengen an Alkohol tranken. Bei den Männern waren es 16,9 Prozent.

Seit 2015 nimmt riskanter Alkoholkonsum bei Frauen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren zu. Das zeigt die Alkoholsurvey 2022 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Deutschland. Daraus geht ebenfalls hervor, dass immer mehr Frauen täglich Alkohol trinken, in Mengen, die "ein Gläschen" deutlich übersteigen.

Allerdings betont die WHO , dass jede Menge an Alkohol gesundheitlich bedenklich sei.

Barbara Schreder-Gegenhuber ist administrative Leiterin der Gesundheitsgreisslerei - einer Wiener Suchthilfe-Einrichtung speziell für Frauen. Die Gründe für den erhöhten Konsum bei Frauen in den vergangenen Jahren sieht sie unter anderem in Veränderungen der Lebenssituation und den damit einhergehenden Belastungen von Frauen.

Mehrfachbelastung

Frauen sind mittlerweile stärker in den Arbeitsmarkt eingebunden, heiraten später und bekommen in einem höheren Alter Kinder. Auch treten Frauen immer öfter in Berufe ein, die von Männern dominiert sind und übernehmen den dort üblichen Umgang mit Alkohol. "Studien zeigen, dass der Konsum von Alkohol (für Frauen) ein sichtbares Zeichen der Teilhabe an männlichen Privilegien sein kann", erklärt Schreder-Gegenhuber.

Außerdem trifft Frauen laut der Expertin auch eine Mehrfachbelastung: "Es fehlt die Aufgabenaufteilung. Der Anteil von Care-Arbeit, wie Kindererziehung, Angehörigenpflege oder Haushaltsarbeit hängt noch immer an den Frauen."