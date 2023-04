Neue Analyse: Mäßiger Alkoholkonsum hat keinen gesundheitlichen Nutzen

Das Ergebnis ist anders, als die bisherige Studien nahe legten, resümiert die New York Post. Die Untersuchung ergab nämlich, dass das Risiko, vorzeitig zu sterben, für Frauen deutlich ansteigt, sobald sie 25 Gramm Alkohol pro Tag trinken. Das sei weniger als zwei Standard-Cocktails mit 44 ml Spirituosen, zwei kleine Biere oder zwei Achtel Wein. Bei Männern steigt das Risiko bei 45 Gramm Alkohol pro Tag, also bei etwas mehr als drei Getränken, deutlich an.

Beobachtungsstudien

Viele Studien, die vor 30 oder 40 Jahren veröffentlicht wurden, halten heutigen wissenschaftlichen Standards nicht Stand. Die meisten dieser Studien waren Beobachtungsstudien, das heißt, sie konnten Zusammenhänge oder Assoziationen feststellen, aber sie konnten irreführend sein und bewiesen nicht Ursache und Wirkung. Die Wissenschafter erklärten, dass in den älteren Studien nicht berücksichtigt wurde, dass leichte und mäßige Trinker eine Vielzahl anderer gesunder Gewohnheiten und Vorteile haben.

"Sie haben viele Vorteile, die ihre Gesundheit schützen und die nichts mit ihrem Alkoholkonsum zu tun haben", sagt eine Ärztin. Oder, dass zu den Abstinenzlern, die als Vergleichsgruppe herangezogen wurden, häufig ehemalige Trinker gehörten. Diese hätten zwar Alkohol komplett aufgegeben. Allerdings erst, nachdem sie bereits gesundheitliche Probleme entwickelt hatten.