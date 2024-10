Jeder Zweite fühlt sich gestresst, vor allem durch den Job

Jeder dritte Befragte (31 %) denkt über einen Jobwechsel in den kommenden 12 Monaten nach. Ein Drittel gibt an, dass sich die Arbeit negativ auf die mentale Gesundheit auswirkt. Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer würde einem Arbeitgeber den Vorzug geben, wenn dessen Leistungen die psychische Gesundheit fördern. Allerdings bemängeln 51 Prozent, dass das Thema mentale Gesundheit für ihren Arbeitgeber keine Priorität hat und in den letzten 12 Monaten kaum angesprochen wurde.

Körperliche und psychische Auswirkungen von Stress

Der Stress zeigt sich in körperlichen und psychischen Beschwerden: Fast jeder Zweite leidet unter Reizbarkeit und Schlafproblemen - das sind typische Begleiterscheinungen von anhaltendem Stress. Ein Drittel berichtet von Konzentrationsschwierigkeiten, Überforderung oder Erschöpfung bis hin zu Burnout. Körperliche Symptome wie Verdauungsstörungen (23 %), Gewichtsveränderungen (22 %) und Hautprobleme (19 %) sind ebenfalls häufige Begleiterscheinungen von Stress.