Gesundheitsstudie: Stress und Sorgen nehmen zu

Etwas mehr als jeder Zweite fühlt sich sowohl körperlich als auch mental gesund, aber rund 10 Prozent beschreiben ihren Gesundheitszustand als „schlecht“ bis „sehr schlecht“. Das geht aus der diesjährigen Gesundheitsstudie der Wiener Städtischen Versicherung hervor. Wie in den Vorjahren überwiegt der Anteil der Verschlechterungen im Vergleich zu den Verbesserungen. Etwas mehr als jede fünfte Person gibt an, dass sich ihre mentale Gesundheit verschlechtert hat. Fast die Hälfte der Befragten nimmt verschreibungspflichte Medikamente, in der Altersgruppe ab Mitte 50 sind es über 70 Prozent.

Stress und Sorgen nehmen zu

In der repräsentativen Umfrage des Gallup Instituts wurden 1.000 Personen im Alter von 16 bis 70 Jahren Anfang August befragt, unter anderem zu ihrem Stresslevel und ihren Sorgen. Rund 30 Prozent fühlen sich sehr gestresst oder gestresst, wobei Frauen von einem höheren Stresslevel berichten als Männer (33 vs. 24 Prozent). Auch hat bei 31 Prozent der Frauen das Stressempfinden im vergangenen Jahr zugenommen, im Vergleich zu 22 Prozent bei den Männern.

Vier von fünf Menschen in Österreich machen sich laut der Erhebung regelmäßig Sorgen. Insbesondere unter jungen Menschen im Alter von 16 bis 35 Jahren stieg das Sorgenausmaß, 36 Prozent haben mehr Sorgen als vor einem Jahr. „Wir sehen in den Ergebnissen vor allem drei Hauptbereiche, die Sorgen verursachen: Die eigene Gesundheit und die von Familienmitgliedern, die finanzielle Situation und die Zukunft“, sagte Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen Versicherung bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Weitere Auslöser von Sorgen sind die politische Lage, Beruf und Ausbildung, Beziehung, Kriminalität und Klimawandel.