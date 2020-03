Starkes Übergewicht: "Den Menschen als Ganzes sehen"

Tückischer Jo-Jo-Effekt

Wie schwierig es ist, ab einem bestimmten Bodymass-Index ( BMI) abzunehmen, schildert Bankhofer so: „Vor zwei Jahren wog ich 131 kg, dann habe ich auf 112 kg abgespeckt. Aber es wurde wieder mehr, obwohl ich mich an die Diät hielt.“ Stichwort Jo-Jo-Effekt: „Der Körper ist genetisch auf Speichern ausgerichtet, das sichert Überleben. Wenn jemand Gewicht verliert, schaltet der Organismus um – er will zurück an den Ausgangspunkt, den Set Point. Wir werden noch hungriger, und der Körper verändert seine Energiebilanz. Man verbraucht immer weniger“, so Ludvik.