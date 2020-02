Starkes Grippe-Jahr: 206.000 Österreicher sind bereits erkrankt

Coronavirus-Tests negativ

Dafür gab Anschober positive Nachrichten in Sachen Coronavirus bekannt: Von den bisher in Österreich durchgeführten 105 Tests waren bisher alle negativ.

„Mit 43 Erkrankungen in Europa (inkl.EWR u.GB) ist das Virus zwar mittlerweile auch auf unserem Kontinent angekommen, aber nach wie in einem sehr kleinen Ausmaß. Das ist daher kein Grund für Panik, sondern für einen besonders sorgfältigen Schutz und volle Transparenz.

Der morgige Sonderrat der EU-Gesundheitsminister soll auf Basis der gestrigen und heutigen Expertenkonferenz der WHO in Genf dafür sorgen, dass die EU-Mitgliedsstaaten verstärkt gemeinsam und koordiniert gegen eine Ausbreitung von Corona in der EU vorgehen“, erläutert Anschober.

In China dehnt sich das Corona-Virus weiter stark aus: Von den 45.179 Erkrankungen weltweit befinden sich 99 Prozent in China, davon 95 Prozent in der Großregion Wuhan/ Hubei. Bereits mehr als 1100 Menschen sind in China am Virus verstorben.