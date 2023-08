Die Spritze gegen Bluthochdruck: Wie sie funktioniert und wann sie verfügbar ist

Warum bleibt hoher Blutdruck oft unerkannt?

Bluthochdruck verursacht keine eindeutigen Beschwerden – etwa jeder zweite Betroffene in Österreich weiß nichts davon. "Es gibt Zeichen wie starkes Schwitzen, ein roter Kopf oder Kopfschmerzen. Sie treten aber nicht immer auf", sagt Hengstenberg. Etwa ab einem Alter von 50 Jahren, bei Beschwerden früher, sei es sinnvoll, den Blutdruck regelmäßig beim Hausarzt oder in der Apotheke messen zu lassen. In der Regel ist es laut Hengstenberg unbekannt, warum der Blutdruck steigt. "Man geht davon aus, dass es genetische Ursachen gibt. Auch seltene Erkrankungen und Virenerkrankungen gehen mit einem erhöhten Blutdruck einher." Eine Rolle spielen zudem Übergewicht, zu viel Alkohol, salzreiche Ernährung und wenig Bewegung.

Wie erfolgt die Therapie derzeit?

Liegt der Blutdruck um einen Wert von 140/90 mmHg, werde zunächst versucht, an kleinen Schrauben zu drehen, etwa mit Gewichtsabnahme. "Bei 160/100 mmHg beispielsweise ist der Blutdruck klar erhöht und man muss Medikamente geben. Es gibt mehrere Präparate, die oft kombiniert werden. Man beginnt mit einer niedrigen Dosierung und gleicht diese dann in einem zweiten Schritt an", erklärt Hengstenberg. Anfänglich müssen mehrere Tabletten geschluckt werden, sind die passenden gefunden, gibt es auch Kombinationspräparate.