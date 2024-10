Warum die Beziehung zwischen Mensch und Hund eine ganz besondere ist

Für die Kabarettistin und Moderatorin Antonia Stabinger ist es eine faszinierende Beobachtung: "Wenn ich mit meinem Hund aus der Wohnung gehe um jemanden zu treffen, mache ich nichts anders, als wenn ich mit dem Hund einfach nur so eine Runde gehe", erzählt sie in der neuesten Ausgabe des Wissenschaftstalks "Spontan gefragt" auf KURIER.TV. Die Sendung entsteht in Kooperation mit dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds WWTF . "Aber der Hund weiß, dass ich jemanden treffe, weil er Ausschau hält. Das heißt, irgendetwas an meiner Körperspannung, an meiner Haltung, muss er lesen können. Aber was?"

Eine Antwort hat Ludwig Huber, Professor für die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Tierethik und der Mensch-Tier-Beziehung, Leiter der Abteilung für vergleichende Kognitionsforschung und derzeit auch Leiter des Messerli Forschungsinstituts an der Vetmeduni Wien: "Irgendwelche Signale oder Zeichen hat der Hund gelernt. Das nennt man latentes Lernen – er wird darauf nicht trainiert, daher weißt du es auch nicht. Aber er ist so sensibel und er hat das schon so oft erlebt, dass er sich das merkt. Es kann eine Bewegung sein, es kann die Körperspannung sein, es kann vieles sein. Es sind viele Dinge möglich, auf die wir gar nicht kommen, weil wir gar nicht darauf achten."

Huber erforscht im "Clever Dog Lab" an der Vetmeduni das Verhalten und die Fähigkeiten von Hunden – unter anderem in vom WWTF geförderten Projekten. So konnten Huber und sein Team anhand eines Verhaltenstests erstmals zeigen, dass Hunde in gewisser Weise in der Lage sind, die Gedanken von Menschen zu "erraten".

In einer weiteren Studie konnte man nachweisen, dass Hunde menschliches Verhalten "selektiv nachahmen" können: "Sie ahmen nur das nach, was sinnvoll ist, und nicht das, was nicht sinnvoll ist."