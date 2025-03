Social-Media-Posts können Suizidgedanken verringern

Dass Medienbeiträge, in denen betroffene Personen von der Bewältigung ihrer suizidalen Krise erzählen, eine präventive Wirkung auf Menschen in einer ähnlichen Situation haben, ist bekannt. Dieses "Papageno-Effekt" genannte Phänomen konnten Wiener Forscher jüngst auch für Social-Media-Posts nachweisen, wie sie im Fachblatt Social Science & Medicine berichten. Bei vulnerablen Personen zeigten sich verringerte Suizidgedanken und eine gesteigerte Absicht, Hilfe zu suchen.

Davor und danach wurden Suizidalität sowie die Bereitschaft, sich im Falle einer Krise Hilfe zu suchen, mittels Fragebögen erhoben. Das Ergebnis: Gerade bei vulnerablen Personen, also denjenigen, bei denen schon vorher erhöhte Suizidgedanken gemessen wurden, konnte eine positive Wirkung der Beiträge über Hoffnung und Krisenbewältigung festgestellt werden. Demnach seien ihre Suizidgedanken zurückgegangen und ihre Intention, sich Hilfe zu suchen, gestiegen. Dieser Befund unterstreiche die Annahme, dass auch Social-Media-Influencer positiv zur Suizidprävention beitragen können, so Arendt.

Möglichst viele Papageno-Narrative wünschenswert

Das ist gerade deshalb besonders relevant, weil Suizid in relativen Zahlen gerade bei jungen Menschen eine der führenden Todesursachen ist und Influencer gerade in diesem Segment der Gesellschaft populär sind, so Arendt weiter. Die Erkenntnisse könnten auch andere Personen mit eigener Erfahrung der Bewältigung einer solchen Krise dazu motivieren, ihre Geschichte zu erzählen und so möglicherweise anderen zu helfen.

"Aus der Perspektive der Suizidprävention ist es angesichts der Ergebnisse sicherlich wünschenswert, dass möglichst viele Papageno-Narrative verbreitet werden - besonders dort, wo viele junge Menschen medial unterwegs sind", sagte Arendt. Deswegen solle auch diskutiert werden, wie Social Media in nationalen Programmen zur Suizidprävention oder etwa bei Formaten wie dem Papageno-Medienpreis, der in Österreich für suizidpräventive Berichterstattung in klassischen Formaten verliehen wird, berücksichtigt werden könnte.