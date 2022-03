So schützt man sich vor radioaktiver Strahlung

Werden radioaktive Stoffe freigesetzt, können sie beim Menschen zu einer erhöhten Strahlenbelastung führen. Mit der Höhe der Strahlenbelastung steigt die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an Krebs zu erkranken.

Die durch die Behörden ergriffenen Schutzmaßnahmen dienen dazu, die Strahlenbelastung zu minimieren.

Direkte gesundheitliche Auswirkungen der Strahlung, die als "Strahlenkrankheit" bezeichnet werden und sich zum Beispiel durch Übelkeit und Organschäden zeigen, sind in Österreich nicht möglich. Sie erfordern so hohe Dosen, dass diese nur in direkter Nähe zum Unfallreaktor auftreten können.

Warum wir jetzt keine Jod-Tabletten einnehmen

Aufgrund der Kampfhandlungen rund um ukrainische Kernkraftwerke kaufen Österreicher bereits Jod-Tabletten auf Vorrat: Bereits Anfang der Woche berichtete die Apothekerkammer von Engpässen.

"Eine falsch dosierte selbst verordnete Einnahme von Jod ist mit möglichen ernsten Gesundheitsrisiken verbunden, ganz besonders für Säuglinge und Kleinkinder", warnt jetzt die Österreichische Gesellschaft für Nuklearmedizin und Molekulare Bildgebung.

Auf keinen Fall dürfen Jod-Tabletten vorbeugend eingenommen werden.

Kaliumjodid-Tabletten sind selbst im Falle eines Atombombenabwurfs für den Schutz der Schilddrüse ungeeignet. "Relevante Organschäden entstehen durch die enorme Hitzewelle und Druckwelle."

Wann nimmt man Jod-Tabletten ein?

Eine Strahlenbelastung der Schilddrüse und anderer Organe wird durch die bei der Detonation unmittelbar frei werdende Gammastrahlung verursacht, deren Intensität mit zunehmender Entfernung vom Ort der Bombenzündung rasch abnimmt.

Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist eine Schutzmaßnahme. Die vorbeugende Einnahme von Kaliumjodid-Tabletten birgt sogar Gesundheitsrisiken, so die Experten.

Im Fall eines Reaktorunfalls geben die Gesundheitsbehörden bekannt, welche Personen Kaliumiodid-Tabletten einnehmen sollen und in welchen Regionen eine Einnahme notwendig ist. Laut Gesundheitsministerium besteht aller Wahrscheinlichkeit nach selbst bei einem schweren grenznahen Reaktorunfall keine Notwendigkeit, in ganz Österreich Kaliumjodid-Tabletten einzunehmen.

"Eine Einnahme wird auch in solchen Fällen nur in den am stärksten betroffenen Gebieten erforderlich sein."

Achten Sie auf Informationen der Behörden

Für den Schutz Österreichs ist die Abteilung Strahlenschutz im Klimaschutzministerium zuständig: Im Falle der Beschädigung eines Kernkraftwerks durch kriegerische Handlungen sollten vor allem die Informationen durch die Behörden beachtet werden, die über Rundfunk, soziale Medien, lokale Hilfsorganisationen, etc. rasch die breite Bevölkerung erreichen.

Hier gilt ganz besonders als erste Maßnahme: Geschlossene Räume aufsuchen und Ruhe bewahren.

Im Fall des Falles habe Österreich genug Kaliumjodid-Tabletten bevorratet, um besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zu versorgen. "Diese Situation kann nur durch Panikkäufe gestört werden", so die Österreichische Gesellschaft für Nuklearmedizin und Molekulare Bildgebung.