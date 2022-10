So funktioniert Selbstfürsorge im Alltag

Bedürfnisse berücksichtigen

Dazu zählt unter anderem, die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen, mit sich selbst gut umzugehen - und sich nicht zu überfordern, wie es der Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker Joachim Küchenhoff formulierte. Doch genau das kann in einem zwischen Beruf, Familie, Haushalt, Hobbys und noch viel mehr allzu schnell passieren. Und schnell hat man seine persönlichen Grenzen überschritten. Das ist, betont die Musiktherapeutin Vivian Mary Pudelko, aber an sich ja nichts Schlechtes. "Uns auszuprobieren, neue Erfahrungen zu machen, etwas zu riskieren, all das gehört zum Leben dazu." Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Spannungsfeld zwischen Überforderung und körperlich-mentalem Ausgleich.

Wie man diese Selbstfürsorge, wie sie es nennt, in den Alltag integrieren kann, hat sie nun im Buch "Darf ich das" Wie Selbstfürsorge im Alltag gelingt" zusammengefasst. Denn: Ganz so einfach ist die Sache mit dem "Auf-sich-schauen" nicht. Das hat sie auch persönlich erlebt. Die eigenen Bedürfnisse zu verfolgen oder zu artikulieren, das funktioniert schließlich im Lauf des Lebens nicht immer. Da muss man Kompromisse machen, verlernt vielleicht auch aus anderen Gründen, zu äußern, was uns gut täte. Allerdings: "Selbstfürsorge ist ein lebenslanger Prozess", nennt Pudelko eines der Wesensmerkmale. Und: "Sie ist individuell und braucht eine innere Erlaubnis."