Omnipräsentes Smartphone: "Soziale Medien sind wie Spielautomaten"

Kathrin Karsay: Die unterschiedlichen Ergebnisse lassen sich einerseits dadurch erklären, dass in vielen Studien unterschiedliche Dinge gemessen werden. Stimmung, Glück, Zufriedenheit, Schlaf, Selbstbewusstsein: Das sind alles im weitesten Sinn Teilaspekte von psychischem Wohlbefinden, aber eben nicht ganz dasselbe. Andererseits ist die Finanzierung von Studien ein wesentlicher Faktor. Die Studie zu den stimmungsaufhellenden Effekten wurde von Meta, also Facebook, finanziert, ist also mit Vorsicht zu genießen. Letztlich ist der Effekt der Nutzungsreduktion von Social Media oder Smartphones, also von digital Detox, nicht so groß, wie wir ihn uns wünschen würden. Wichtig ist, dass wir in der Debatte auf Metaanalysen zurückgreifen, weil sie den besten Einblick in den Forschungsstand geben.

Und die zeigen keinerlei negative Effekte?

Wir sehen schon, dass eine übermäßige Nutzung von Smartphones und Social Media sich negativ auswirkt auf das Wohlbefinden. In der breiten Bevölkerung sind das aber keine starken Effekte. Allerdings gibt es immer Personen, die besonders vulnerabel sind, zum Beispiel Kinder. Deswegen kann es sein, dass man im persönlichen Umfeld den Eindruck bekommt, dass das, was die Forschung sagt, nicht stimmt.